Aigurande en marche randonnée pédestre Aigurande dimanche 5 octobre 2025.

Aigurande Indre

Tarif : 4 EUR
Tarif de base plein tarif

Début : 2025-10-05 07:30:00
fin : 2025-10-05

2025-10-05

Aigurande en Marche propose une randonnée de 8 à 18km.
Aigurande 36140 Indre Centre-Val de Loire +33 6 80 78 41 39  eli.aubard36@gmail.com

English :

Aigurande en Marche offers hikes from 8 to 18km.

German :

Aigurande en Marche bietet eine Wanderung von 8 bis 18 km an.

Italiano :

Aigurande en Marche offre una passeggiata di 8-18 km.

Espanol :

Aigurande en Marche ofrece un paseo de 8-18 km.

L’événement Aigurande en marche randonnée pédestre Aigurande a été mis à jour le 2025-09-08 par OT Pays de George Sand