Aiko en concert (côté Records) Supersonic Records Paris vendredi 21 novembre 2025.

Supersonic Records présente… Aiko en concert !

POUR LES FANS DE Black Honey, Aurora & Girl In Red

AIKO

(Alt pop · Londres, UK)

AIKO EST SYNONYME D’EXCELLENCE MUSICALE, MÉLANGEANT DES PAROLES PICTURALES AVEC DES MÉLODIES TRANSCENDANTES.

Née à Moscou, élevée en République tchèque et basée à Londres, elle est une artiste au mélange unique de cultures et d’influences, qui explore à travers sa musique des thèmes tels que l’amour, la solitude et la compréhension de soi.

Son EP « Aiko » de 2018 a été suivi de son premier album « Expiration Date » en 2020. À partir de 2021, Aiko a publié plusieurs singles accompagnés de visuels percutants, recevant de nombreuses diffusions à la radio et à la télévision à travers l’Europe, notamment sur BBC Radio, Kerrang!, Radio Wave. Plusieurs de ses chansons ont été utilisées dans la série MTV « Teen Mom ». Elle a collaboré avec des marques telles que L’Occitane, Red Bull, H&M et Converse.

Aiko a fait une apparition à Times Square, devenant la première femme tchèque à participer à la campagne Spotify Equal, bénéficiant d’une couverture mondiale.

Elle a été présentée dans les magazines Vogue, Elle et Harper’s Bazaar, a partagé la scène avec des noms comme Tamino, Black Honey ou Lauren Ruth Ward, et s’est produite dans des festivals tels que Eurosonic Noorderslag, Waves Vienna et Sziget.

Récemment signée chez Marshall Live Booking, elle est programmée dans des festivals comme Rock for People, Metronome Festival ou Grape Festival, et prévoit la sortie d’un nouvel album prochainement.

ÉCOUTER

https://soundcloud.com/aikoofficial

REGARDER

https://www.youtube.com/@aiko4075

AIMER

https://www.instagram.com/aikomakesmusic/

Vendredi 21 Novembre 2025

• Ouverture des portes à 19h

• Bar sur place

• Accès interdit aux moins de 16 ans sauf si accompagnés d’un tuteur légal

Le vendredi 21 novembre 2025

de 19h00 à 22h30

payant

De 20,50 à 24 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Supersonic Records 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/4TrkJQxko https://fb.me/e/4TrkJQxko