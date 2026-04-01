Ail des Ours et plantes toxiques Salle des fêtes Clairvaux-les-Lacs

Clairvaux-les-Lacs

Ail des Ours et plantes toxiques

Salle des fêtes 11 Rue du Parterre Clairvaux-les-Lacs Jura

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 17:00:00

fin : 2026-04-15 19:00:00

Date(s) :

2026-04-15

Ail des Ours et Plantes Toxiques le mercredi 15 avril de 17h00 à 19h00 à Clairvaux-les-Lacs.

Nous apprendrons à reconnaître l’ail des ours, et le cortège de plantes toxiques qui vivent dans le même biotop.

Nous réaliserons une petite cueillette, et je vous révélerai les secrets pour réussir un excellent pesto. Nous partagerons d’autres recettes.

Quelle que soit votre expérience, venez vous ressourcer en solo, en famille ou entre ami.e.s, tout en apprenant de façon simple et ludique à reconnaître et utiliser les plantes à usages de nos régions.

Cette sortie convient à toute la famille.

PETIT MATÉRIEL A APPORTER .

Salle des fêtes 11 Rue du Parterre Clairvaux-les-Lacs 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 28 10 96 69 https://corpsetplantes.fr/contact/

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English : Ail des Ours et plantes toxiques

L’événement Ail des Ours et plantes toxiques Clairvaux-les-Lacs a été mis à jour le 2026-04-06 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE