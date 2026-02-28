Ail des ours et plantes toxiques Salins-les-Bains

Ail des ours et plantes toxiques

Nous apprendrons à reconnaître l’ail des ours et son cortège de plantes toxiques qui poussent dans le même biotope. Nous réaliserons une petite cueillette et partagerons des recettes.

Chacun.e repart avec le savoir-faire, et sa cueillette!

Objectifs

– Apprendre à reconnaître, cueillir, préparer et utiliser les plantes sauvages locales que l’on peut cueillir soi-même.

– Gagner en autonomie.

– Se reconnecter à la nature.

– Prendre soin de sa santé.

Public Personnes âgées de 16 ans au moins, mobiles sur terrain varié.

A l’issue de cette initiation vous aurez découvert quelques bases du savoir-faire d’une cueilleuse, dans la joie et la bonne humeur

– reconnaître des plantes médicinales, comestibles et toxiques de notre environnement, à éviter des risques de confusion,

– les bons gestes techniques pour réussir sa cueillette en sécurité (risques sanitaires et de confusion), son séchage, les associations pour les plantes à tisanes, ses macérats huileux, ses baumes, ….

Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté

