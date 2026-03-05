Aillade du 1er mai Salle Roger Delpy Chartrier-Ferrière

Aillade du 1er mai

Salle Roger Delpy Le Bourg Chartrier-Ferrière Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Journée détente. Casse-croûte , aillade et cochonnailles, randonnée , pétanque et jeux divers.

A partir de 9h00.

Réservations au 06 08 69 68 50 .

Salle Roger Delpy Le Bourg Chartrier-Ferrière 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 69 68 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Aillade du 1er mai

L’événement Aillade du 1er mai Chartrier-Ferrière a été mis à jour le 2026-03-03 par Brive Tourisme