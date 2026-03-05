Aillade du 1er mai Salle Roger Delpy Chartrier-Ferrière
Aillade du 1er mai Salle Roger Delpy Chartrier-Ferrière vendredi 1 mai 2026.
Aillade du 1er mai
Salle Roger Delpy Le Bourg Chartrier-Ferrière Corrèze
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-01
Journée détente. Casse-croûte , aillade et cochonnailles, randonnée , pétanque et jeux divers.
A partir de 9h00.
Réservations au 06 08 69 68 50 .
Salle Roger Delpy Le Bourg Chartrier-Ferrière 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
English : Aillade du 1er mai
