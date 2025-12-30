AILLEURS / APRÈS Theatre du petit Montparnasse Paris

AILLEURS / APRÈS Début : 2025-12-31 à 19:00. Tarif : – euros.

AILLEURS / APRÈSIls sont voisins, mais ne se connaissent pas. Elle a 30 ans, il ne les a plus. Elle aime la vie, il n’en a plus. Elle vient de rompre, il est veuf. Elle lui propose de partir en vacances avec elle… il refuse. Elle insiste, il accepte. Sa vieille décapotable fera l’affaire.Ils partent vers l’Ouest pour le plus improbable des périples, emportant avec eux, leurs rêves, leurs fantômes et leurs fichus caractères.Un choc de générations ? Non : une rencontre, un souffle d’amitié, un éclat de vie !Avec Philippe MAGNAN et Lou CHAUVAIND’Arnaud BÉDOUETMise en scène Catherine SCHAUBScénographie James BRANDILYCostumes Julia ALLÈGRELumières Michel GUELDRYCréation sonore Aldo GILBERTAssistant à la mise en scène Frédéric BARONPremière le jeudi 02 octobre 2025Soirées : Mercredi, jeudi, vendredi et samedi à 19hMatinées : Dimanche à 15h

Vous pouvez obtenir votre billet ici

Theatre du petit Montparnasse 31 rue de la Gaité 75014 Paris 75