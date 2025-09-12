Ailleurs Ciné concert TMP Théâtre Municipal Pazenais Sainte-Pazanne

Ailleurs est un film d’animation sans paroles créé en 2018 par le réalisateur letton Gints Zilbalodis, aujourd’hui césarisé et oscarisé pour son dernier film, Flow.



Rendez-vous au théâtre de Sainte-Pazanne pour le découvrir en famille

à propos de l’oeuvre

C’est une nouvelle création de la compagnie ANAYA. Ce ciné-concert invite toute tranche d’âge à venir découvrir cette animation parlant de voyage.

L’histoire à la suite d’un accident d’avion, un jeune homme se retrouve sur une ile inconnue. Poursuivi par une sorte de géant, il traverse des paysages somptueux et colorés. La beauté des images de ce voyage initiatique est sublimée par les ambiances musicales tantôt aériennes, cristallines ou rock mais toujours d’une grande sensibilité.

Pratique

réservation conseillée

les places sont limitées

billetterie en ligne avec paiement en CB ici

billetterie sur place avec paiement par chèque bancaire ou espèces

le théâtre ouvre ses portes 45 min avant chaque représentation

tarif unique 7€

TMP Théâtre Municipal Pazenais 7 rue du Ballon Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 02 43 74 theatre@sainte-pazanne.com

English :

Elsewhere is a wordless animated film created in 2018 by Latvian director Gints Zilbalodis, who won a Cesar and an Oscar for his latest film, Flow.

Come to the Sainte-Pazanne theater to discover it with your family

German :

Ailleurs ist ein wortloser Animationsfilm, der 2018 von dem lettischen Regisseur Gints Zilbalodis geschaffen wurde, der mittlerweile mit einem César und einem Oscar für seinen letzten Film Flow ausgezeichnet wurde.

Treffen Sie sich im Theater von Sainte-Pazanne, um ihn mit der ganzen Familie zu entdecken

Italiano :

Elsewhere è un film d’animazione senza parole creato nel 2018 dal regista lettone Gints Zilbalodis, che ha vinto un Cesar e un Oscar per il suo ultimo film, Flow.

Venite al teatro Sainte-Pazanne per scoprirlo con la vostra famiglia

Espanol :

Elsewhere es una película de animación sin palabras creada en 2018 por el director letón Gints Zilbalodis, ganador de un César y un Oscar por su última película, Flow.

Venga al teatro Sainte-Pazanne para descubrirla en familia

