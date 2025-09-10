AILLEURS (porte ouverte) Théâtre Boris-Vian Couëron

La compagnie Anaya vous invite à venir découvrir les coulisses de sa création Ailleurs qui sera présentée le samedi 6 décembre au théâtre : observer une équipe artistique et technique au travail, assister à un extrait de la création en cours et bénéficier d’un échange privilégié avec les artistes et les techniciens présents pour se familiariser et comprendre la conception d’un spectacle.Compagnie AnayaMercredi 10 septembre – 15hDurée 1hPorte ouverte d’un spectacle en création – Gratuit sur réservation

Théâtre Boris-Vian Couëron 44220

02 40 38 58 80 http://www.ville-coueron.fr/theatre-boris-vian/ culture@mairie-coueron.fr