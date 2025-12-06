Ailleurs Théâtre Boris-Vian Couëron

Ailleurs Théâtre Boris-Vian Couëron samedi 6 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-06 17:00 – 18:00

Gratuit : non 5€ En famille – Age maximum : 99

La Compagnie Anaya se lance dans la création d’un nouveau ciné-concert ! Après le succès de Crin blanc, le musicien Camille Saglio et son équipe s’attaquent au film d’animation Ailleurs du réalisateur letton Gints Zilbalodis, multi-récompensé pour Flow. Récit sans paroles d’un voyage initiatique, on y suit le périple d’un jeune homme sur une île inconnue aux paysages somptueux qui se retrouve poursuivi par une créature géante. Un univers onirique et palpitant que les musiques composées par Camille Saglio et Matthieu Dufrene viennent mettre en relief en direct sur scène.

Théâtre Boris-Vian Couëron 44220

02 40 38 58 80 http://www.ville-coueron.fr/theatre-boris-vian/ culture@mairie-coueron.fr