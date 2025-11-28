AIME MOI SI TU PEUX – COMEDIE DE METZ Metz

AIME MOI SI TU PEUX Début : 2026-01-02 à 21:00. Tarif : – euros.

Aime moi… si tu peux ! ou le fabuleux destin de Hervé Pauchard, personnage atypique et irrésistiblement drôle. Hervé Pauchard a 30 ans. Une vie rangée. Ingénieur informatique, il est consciencieux et passionné par son travail. Ses amis le considèrent comme un cas désespéré de l’amour. Mais pas lui. Lui attend. Il attend l’amour, le vrai, le pur, l’inaccessible. Au point d’idéaliser et de sacraliser ce qui doit arriver… Son mariage avec Monica Bellucci, qu’il a prévu pour l’été 2018. Bref Hervé Pauchard a tout pour inspirer la tristitude. Nina, sa voisine de palier, est totalement à l’opposé. Exubérante, provocatrice, sensuelle… Elle qui a tous les hommes à ses pieds va, à la surprise de tous, jeter son dévolu sur ce voisin qui la perturbe et la fascine. Mais cela ne fait pas du tout partie des prévisions de Hervé Pauchard. Insensible aux rapprochements de Nina, il va d’abord se montrer distant. Avant que celle-ci n’utilise les grands moyens pour parvenir à ses fins…

COMEDIE DE METZ 1-3 RUE DU PONT SAINT-MARCEL 57000 Metz 57