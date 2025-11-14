« Aime moi… Si tu peux » Guebwiller

« Aime moi… Si tu peux » Guebwiller vendredi 14 novembre 2025.

« Aime moi… Si tu peux »

3 rue du 4 février Guebwiller Haut-Rhin

Début : Vendredi 2025-11-14 20:30:00

fin : 2025-11-14 21:45:00

2025-11-14

« Aime moi… Si tu peux » ou le fabuleux destin de Hervé Pauchard, personnage atypique et irrésistiblement drôle.

Hervé Pauchard a 30 ans. Une vie rangée. Ingénieur informatique, il est consciencieux et passionné par son travail.

Ses amis le considèrent comme un cas désespéré de l’amour. Mais pas lui. Lui attend. Il attend l’amour, le vrai, le pur, l’inaccessible.

Au point d’idéaliser et de sacraliser ce qui doit arriver… Son mariage avec Monica Bellucci, qu’il a prévu pour l’été suivant.

Bref Hervé Pauchard a tout pour inspirer la tristitude.

Nina, sa voisine de palier, est totalement à l’opposé. Exubérante, provocatrice, sensuelle… Elle qui a tous les hommes à ses pieds va, à la surprise de tous, jeter son dévolue sur ce voisin qui la perturbe et la fascine.

Mais cela ne fait pas du tout partie des prévisions de Hervé Pauchard. Insensible aux rapprochements de Nina, il va d’abord se montrer distant.

Avant que celle-ci n’utilise les grands moyens pour parvenir à ses fins …

Numéro de licence PLATESV-D-2024-002248 / PLATESV-D-2024-002249 .

English :

« Love me… Si tu peux » or the fabulous destiny of Hervé Pauchard, an atypical and irresistibly funny character.

German :

« Liebe mich… Si tu peux » oder das fabelhafte Schicksal von Hervé Pauchard, einer atypischen und unwiderstehlich komischen Figur.

Italiano :

« Amami… Si tu peux » o il favoloso destino di Hervé Pauchard, un personaggio atipico e irresistibilmente divertente.

Espanol :

« Quiéreme… Si tu peux » o el fabuloso destino de Hervé Pauchard, un personaje atípico e irresistiblemente divertido.

