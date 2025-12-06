Aime Simone La Carène Brest

Aime Simone

La Carène 30 Rue Jean-Marie Le Bris Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 20:30:00

fin : 2025-12-06 23:30:00

Date(s) :

2025-12-06

Basée sur l’émotion, la musique le l’artiste mêle songwriting pop et rythmes de club. Sa façon de combiner mélodies crépusculaires et rythmes urbains hip hop, club et trap -, a conquis la scène berlinoise, les Dj en Ukraine et les charts en France. A la fois mainstream et underground, c’est un conteur sensible, un auteur plein d’audace. Dans sa voix légèrement éraillée, à la fois sombre et douce, ombre et lumière s’affrontent.

Informations pratiques

Ouverture des portes à 20h00, fermeture des portes à 00h00.

Réservation recommandée. .

La Carène 30 Rue Jean-Marie Le Bris Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 46 66 00

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Aime Simone Brest a été mis à jour le 2025-09-15 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole