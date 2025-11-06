Aime Simone La Vapeur Dijon
Aime Simone La Vapeur Dijon jeudi 6 novembre 2025.
Aime Simone
La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon Côte-d’Or
Tarif : 5.5 – 5.5 – 28 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-06 20:00:00
fin : 2025-11-06
Date(s) :
2025-11-06
Aime Simone a su s’imposer dans la musique grâce à son style hybride qu’il nomme post pop . Son écriture mêle profondeur émotionnelle et mélodique de la pop à l’intensité des rythmes trap, soulignée par de l’expérimentation électronique. L’artiste est de retour avec son troisième album REV. .
La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
