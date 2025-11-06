Aime Simone La Vapeur Dijon

Aime Simone

La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon Côte-d’Or

Tarif : 5.5 – 5.5 – 28 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-06 20:00:00

fin : 2025-11-06

Date(s) :

2025-11-06

Aime Simone a su s’imposer dans la musique grâce à son style hybride qu’il nomme post pop . Son écriture mêle profondeur émotionnelle et mélodique de la pop à l’intensité des rythmes trap, soulignée par de l’expérimentation électronique. L’artiste est de retour avec son troisième album REV. .

La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

