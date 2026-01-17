Aime Simone

32 Rue Georges Brassens Gien Loiret

Tarif : 11 – 11 – EUR

11

Tarif Groupe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 20:00:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Concert d’Aime Simone, artiste post-pop, samedi 14 mars 2026

Aime Simone se produira en concert le samedi 14 mars 2026 à 20h à la salle Cuiry de Gien.

Auteur-compositeur-interprète et producteur parisien, il s’est imposé sur la scène musicale avec un style hybride qu’il définit comme de la post pop , mêlant sensibilité pop, rythmes trap et club, soul, et expérimentations électroniques.

À travers son troisième album REV, son projet le plus ambitieux à ce jour, Aime Simone explore sa mythologie personnelle et aborde les thèmes de la révolution, de la revanche, de la révélation et de l’identité fluide.

Un concert d’environ 1h15, en placement libre, invitant le public à un voyage introspectif et immersif dans un univers musical puissant et contemporain.

Réservation possible à l’Office de Tourisme ou par internet 11 .

32 Rue Georges Brassens Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 05 19 45 actionculturelle@cc-giennoises.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Concert by post-pop artist Aime Simone, Saturday, March 14, 2026

L’événement Aime Simone Gien a été mis à jour le 2026-01-17 par OT GIEN