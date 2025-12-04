AIME SIMONE – LA CONDITION PUBLIQUE Roubaix

AIME SIMONE Début : 2025-12-04 à 20:00. Tarif : – euros.

ONLY YOU PRÉSENTE : AIME SIMONEBasée sur l’émotion, la musique d’Aime Simone est un habile alliage de songwriting pop et de musique de club. Sa façon de combiner mélodies crépusculaires et rythmes urbains – hip hop, club et trap -, a conquis la scène berlinoise, les Dj en Ukraine et les charts en France. A la fois mainstream et underground, Aime Simone est un conteur sensible, un auteur plein d’audace. Dans sa voix légèrement éraillée, à la fois sombre et douce, ombre et lumière s’affrontent.

LA CONDITION PUBLIQUE 14 PLACE FAIDHERBE 59100 Roubaix 59