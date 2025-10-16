AIME SIMONE – LA RAYONNE Villeurbanne

AIME SIMONE Début : 2025-10-16 à 20:00. Tarif : – euros.

SAS TR PRÉSENTE : AIME SIMONE- Les mineurs de moins de 16 ans doivent obligatoirement être accompagnés par leur tuteur légal : parents ou tuteur légal (pas sœur, frère ou autre).- Pièce d’identité obligatoire pour entrer : carte d’identité, passeport, permis de conduire (photocopie ou photographie non acceptée.)Aime Simone est un auteur-compositeur-interprète et producteur né à Paris, qui a su s’imposer dans la musique grâce à son style hybride qu’il nomme « post pop ». Son écriture mêle la profondeur émotionnelle et mélodique de la pop à l’intensité des rythmes trap, club, soulignée par des éléments d’expérimentation électronique. Aime est aujourd’hui de retour avec son troisième album REV, son projet le plus ambitieux et conceptuellement riche à ce jour. Cet album est une exploration audacieuse de sa mythologie personnelle, abordant les thèmes de la révolution, de la revanche, de la révélation et de la nature fluide de l’identité. Au travers de REV, Aime invite les auditeurs à le rejoindre sur un chemin d’introspection et de métamorphose par son récit puissant et son commentaire de la société dans l’allégorie de “l’underworld” : un monde où les frontières entre lumière et obscurité, bien et mal, réalité et illusion, sont en constante mutation.—– Aime Simone is a Paris-born singer-songwriter and producer who has made a name for himself with his hybrid post-pop sound. His songwriting blends the emotional depth and melodic richness of pop with the intensity of trap and club rhythms, augmented by elements of electronic experimentation.Aime is back today with his third album, REV, his most ambitious and conceptually rich project to date.

LA RAYONNE 7 RUE HENRI LEGAY 69100 Villeurbanne 69