AIME SIMONE – LE SILEX Auxerre

AIME SIMONE Début : 2025-11-15 à 20:30. Tarif : – euros.

LE SILEX PRÉSENTE : AIME SIMONEAIME SIMONE ?? [ POP ] Basée sur l’émotion, la musique d’Aime Simone est un habile alliage de songwriting pop et de musique de club. Sa façon de combiner mélodies crépusculaires et rythmes urbains – hip hop, club et trap -, a conquis la scène berlinoise, les Dj en Ukraine et les charts en France. A la fois mainstream et underground, Aime Simone est un conteur sensible, un auteur plein d’audace. Dans sa voix légèrement éraillée, à la fois sombre et douce, ombre et lumière s’affrontent. 1ère partie Crédit photo : Manon Alder

LE SILEX 7 rue de l’Ile aux Plaisirs 89000 Auxerre 89