AIME SIMONE – PALOMA – GRANDE SALLE Nimes

AIME SIMONE Début : 2025-10-18 à 20:30. Tarif : – euros.

PALOMA, REGIE PERSONNALISE SMAC PRÉSENTE : AIME SIMONEBasée sur l’émotion, la musique d’Aime Simone est un habile alliage de songwriting pop et de musique de club. Sa façon de combiner mélodies crépusculaires et rythmes urbains – hip hop, club et trap -, a conquis la scène berlinoise, les Dj en Ukraine et les charts en France. A la fois mainstream et underground, Aime Simone est un conteur sensible, un auteur plein d’audace. Dans sa voix légèrement éraillée, à la fois sombre et douce, ombre et lumière s’affrontent.

PALOMA – GRANDE SALLE 250 Chemin de l’aerodrome 30000 Nimes 30