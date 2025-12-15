Aime Simone pop Théâtre des Cordeliers Romans-sur-Isère

Aime Simone pop

Théâtre des Cordeliers Place Jules-Nadi Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 22 – 22 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 20:00:00

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Aime Simone débarque au Théâtre des Cordeliers avec REV, un album aussi envoûtant que percutant.

.

Théâtre des Cordeliers Place Jules-Nadi Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 40 accueilbilletterie@lacordo.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Aime Simone arrives at the Théâtre des Cordeliers with REV, an album as spellbinding as it is hard-hitting.

L’événement Aime Simone pop Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-12-15 par Valence Romans Tourisme