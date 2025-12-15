Aime Simone pop Théâtre des Cordeliers Romans-sur-Isère
Aime Simone pop Théâtre des Cordeliers Romans-sur-Isère vendredi 20 mars 2026.
Aime Simone pop
Théâtre des Cordeliers Place Jules-Nadi Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 22 – 22 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20 20:00:00
fin : 2026-03-20
Date(s) :
2026-03-20
Aime Simone débarque au Théâtre des Cordeliers avec REV, un album aussi envoûtant que percutant.
.
Théâtre des Cordeliers Place Jules-Nadi Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 40 accueilbilletterie@lacordo.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Aime Simone arrives at the Théâtre des Cordeliers with REV, an album as spellbinding as it is hard-hitting.
L’événement Aime Simone pop Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-12-15 par Valence Romans Tourisme