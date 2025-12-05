Aime Simone REV + Pab the Kid en concert Le Cargö Caen

Aime Simone REV + Pab the Kid en concert

Le Cargö 9 Cours Caffarelli Caen Calvados

Début : 2025-12-05 19:30:00

fin : 2025-12-05

2025-12-05

Basée sur l’émotion, la musique d’Aime Simone est un habile alliage de songwriting pop et de musique de club.

AIME SIMONE

Basée sur l’émotion, la musique d’Aime Simone est un habile alliage de songwriting pop et de musique de club. Sa façon de combiner mélodies crépusculaires et rythmes urbains hip hop, club et trap -, a conquis la scène berlinoise, les Dj en Ukraine et les charts en France. À la fois mainstream et underground, Aime Simone est un conteur sensible, un auteur plein d’audace. Dans sa voix légèrement éraillée, à la fois sombre et douce, ombre et lumière s’affrontent.

PAB THE KID

Après une collaboration remarquée avec Aime Simone, Pab the Kid, nouveau talent signé sur Local, dévoile “Goodbye Again For Now”. Ce morceau hybride, entre électro-pop et trap, plonge l’auditeur dans un univers musical intime, inspiré par des figures comme Kid Cudi, Oklou et 2hollis. L’artiste y aborde avec une rare sensibilité la douleur de la perte de repères, évoquant la relation complexe avec un parent absent et alcoolique une personne aimée, qu’on espère encore pouvoir sauver.

Ancré dans une génération qui déconstruit les genres, Pab the Kid évolue avec audace de ses racines rap à une pop-électro novatrice, il incarne une nouvelle ère musicale. Sur scène, il livre une performance aussi éclectique que prometteuse, annonçant un projet à suivre de près cet automne. .

Le Cargö 9 Cours Caffarelli Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 86 79 31 contact@lecargo.fr

English : Aime Simone REV + Pab the Kid en concert

Based on emotion, Aime Simone?s music is a skilful blend of pop songwriting and club music.

German : Aime Simone REV + Pab the Kid en concert

Die auf Emotionen basierende Musik von Aime Simone ist eine geschickte Verbindung von Pop-Songwriting und Clubmusik.

Italiano :

Basata sulle emozioni, la musica di Aime Simone è un’abile miscela di cantautorato pop e musica da club.

Espanol :

Basada en la emoción, la música de Aime Simone es una hábil mezcla de composición pop y música de club.

