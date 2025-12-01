Aimecette Fest 2

La Chapelle Argence Troyes Aube

Tarif : 10 – 10 – 15 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 20:00:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

L’objectif de cette soirée est de vous faire découvrir en live des artistes émergents issus de de la ville et des alentours.

Tout au long de la soirée, rappeurs et DJ se succéderont pour imposer leur univers et leur singularité, pour prouver que l’Aube aussi a sa place sur la carte du rap français !



Les concerts seront accompagnés d’un Open-Mic ainsi que de surprises tout au long de la soirée.

Food-truck et bières* locales seront aussi de la partie.



Un rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs de rap et les avides de découvertes musicales.



(*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération) .

La Chapelle Argence Troyes 10000 Aube Grand Est aimecette.contact@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Aimecette Fest 2 Troyes a été mis à jour le 2025-07-18 par Office de Tourisme Troyes la Champagne