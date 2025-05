Aimecette Fest – Troyes, 24 mai 2025 20:00, Troyes.

Aimecette Fest La Chapelle Argence Troyes Aube

Tarif : 10 – 10 – 12 Eur

L’objectif du aimecette fest est de vous faire découvrir en live des artistes à la fois issus de la ville et des alentours, mais aussi des nouvelles têtes d’affiches émergentes du rap francophone actuel.



Cette année vous pourrez retrouver en première partie de soirée différents artistes locaux aux univers variés

> ROLSOM (DJ SET)

> GELOWAY BRO!

> WVY & WESTARA



Cette première partie sera suivi de 2 concerts d’étoiles montantes du rap français aux énergies différentes mais complémentaires. Vous aurez donc le plaisir de découvrir sur scène

> LEO SVR avec son style hybride mêlant des inspirations de Detroit & d’Atlanta avec des lyrics tranchants et sincères

> BLOODYSANJI & IDEE NOIRE où la plume acérée de Bloodysanji rencontrera dans un univers mystérieux les instrus trap sombres et hypnotiques de Idée Noire



Un rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs de rap et de découvertes musicales. .

