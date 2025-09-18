Aimer n’a pas d’âge Salle de l’Auzelou Tulle

Un spectacle de théâtre-forum pour aborder avec sensibilité et humour la vie affective et sexuelle après 60 ans. Parce que l’amour, la tendresse et le désir n’ont pas de limite d’âge. Lors de cet évènement, la thématique de la vie affective après 60 ans sera abordée.

Pièce de théâtre animée par la compagnie NAJE (Nous N’abandonnerons Jamais l’Espoir)

Entrée libre Ouvert à toutes et tous !

Inscription directement par téléphone au 05 55 49 85 57 ou via le lien suivant https://r.infos-actionsociale.lassuranceretraite.fr/mk/mr/sh/1t6AVsg9Ynm8rLl5YrJ3Qnvxa0PWa1/nhUtMIzjJiOR .

Salle de l’Auzelou Avenue du Lieutenant Colonel Faro Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 49 85 57

