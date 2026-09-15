Aimez-vous Brahms, Rachmaninov, Schubert, Fauré, Grieg…? Joué-lès-Tours
samedi 26 septembre 2026 · Joué-lès-Tours
Informations pratiques
Joué-lès-Tours
Aimez-vous Brahms, Rachmaninov, Schubert, Fauré, Grieg…?
11 Rue Aristide Briand Joué-lès-Tours Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-26 20:30:00
fin : 2026-09-26 22:30:00
Date(s) :
2026-09-26
L’ensemble vocal Jacques Ibert et la pianiste Sylvie Pouvreau nous proposent un voyage au XIXème siècle ! Nous visiterons principalement l’Allemagne, avec des œuvres de Schubert, Schumann, Brahms, Mendelssohn et de sa sœur, Fanny Hensel.
Nous ferons également quelques incursions en France, en Anglet
.
11 Rue Aristide Briand Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 98 41 53 89
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English :
The Jacques Ibert vocal ensemble and pianist Sylvie Pouvreau take us on a journey back to the 19th century! We’ll focus mainly on Germany, with works by Schubert, Schumann, Brahms, Mendelssohn, and his sister, Fanny Hensel.
We’ll also make a few detours to France, specifically to Anglet.
L’événement Aimez-vous Brahms, Rachmaninov, Schubert, Fauré, Grieg…? Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-09-03 par ADT 37
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