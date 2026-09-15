Informations pratiques

Joué-lès-Tours

Aimez-vous Brahms, Rachmaninov, Schubert, Fauré, Grieg…?

11 Rue Aristide Briand Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-26 20:30:00

fin : 2026-09-26 22:30:00

Date(s) :

2026-09-26

L’ensemble vocal Jacques Ibert et la pianiste Sylvie Pouvreau nous proposent un voyage au XIXème siècle ! Nous visiterons principalement l’Allemagne, avec des œuvres de Schubert, Schumann, Brahms, Mendelssohn et de sa sœur, Fanny Hensel.

Nous ferons également quelques incursions en France, en Anglet

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11 Rue Aristide Briand Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 98 41 53 89

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English :

The Jacques Ibert vocal ensemble and pianist Sylvie Pouvreau take us on a journey back to the 19th century! We’ll focus mainly on Germany, with works by Schubert, Schumann, Brahms, Mendelssohn, and his sister, Fanny Hensel.

We’ll also make a few detours to France, specifically to Anglet.

L’événement Aimez-vous Brahms, Rachmaninov, Schubert, Fauré, Grieg…? Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-09-03 par ADT 37