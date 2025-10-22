AIMO POTERIE ATELIER SPÉCIAL ENFANTS Castelnau-de-Guers

AIMO POTERIE ATELIER SPÉCIAL ENFANTS Castelnau-de-Guers mercredi 22 octobre 2025.

AIMO POTERIE ATELIER SPÉCIAL ENFANTS

10 Chemin du Vignal Castelnau-de-Guers Hérault

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22

fin : 2025-10-22

Date(s) :

2025-10-22

Atelier de découverte de la poterie en petit groupe spécial enfants, dans une ambiance bienveillante et détendue.

AIMO poterie vous propose un atelier découverte de la poterie spécial enfants, dans une ambiance bienveillante et détendue.

Venez découvrir le travail de la terre et créer de vos mains des pièces uniques, que vous soyez débutant, amateur ou simplement curieux .

Chaque personne crée son objet puis le décore.

Pas de séchage ni de cuisson pour cet atelier découverte. L’enfant peut repartir avec son objet cru qu’il pourra peindre à la maison. Attention l’objet restera fragile et ne supportera pas de liquide.

Sur réservation. .

10 Chemin du Vignal Castelnau-de-Guers 34120 Hérault Occitanie +33 6 27 09 54 45 contact@aimopoterie.fr

English :

Small-group pottery workshop for children on the theme of Halloween , in a friendly, relaxed atmosphere.

German :

Workshop zur Entdeckung der Töpferei in einer kleinen Gruppe speziell für Kinder zum Thema Halloween in einer wohlwollenden und entspannten Atmosphäre.

Italiano :

Scoprite la ceramica in un piccolo gruppo per bambini, in un’atmosfera amichevole e rilassata.

Espanol :

Descubra la alfarería en un pequeño grupo para niños, en un ambiente agradable y relajado.

L’événement AIMO POTERIE ATELIER SPÉCIAL ENFANTS Castelnau-de-Guers a été mis à jour le 2025-10-10 par 34 OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE