AIMO POTERIE ATELIERS POTERIE Castelnau-de-Guers

10 Chemin du Vignal Castelnau-de-Guers Hérault

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-22

2025-10-18 2025-10-22 2025-10-26

Atelier d’initiation à la poterie en petit groupe (6 personnes) dans une ambiance bienveillante et détendue

– Atelier Tasse et bol samedi 18 octobre, 10h30 à 12h30 et mercredi 22 octobre, 16h30 à 18h30

– Atelier Assiettes à la plaque dimanche 26 octobre, 10h à 12h

> À partir de 7 ans

AIMO poterie vous propose des ateliers d’initiation à la poterie en petit groupe (6 personnes) dans une ambiance bienveillante et détendue.

Venez découvrir le travail de la terre et créer de vos mains des pièces uniques, que vous soyez débutant, amateur ou simplement curieux .

Niveau pas de prérequis Initiation acceptée Enfant accepté à partir de 7 ans

Chaque personne crée son objet puis le décore.

Sur réservation. .

10 Chemin du Vignal Castelnau-de-Guers 34120 Hérault Occitanie +33 6 27 09 54 45 contact@aimopoterie.fr

English :

Introductory pottery workshop for small groups (6 people) in a friendly, relaxed atmosphere:

– Mug and bowl workshop: Saturday, October 18, 10:30am to 12:30pm and Wednesday, October 22, 4:30pm to 6:30pm

– Plate workshop: Sunday, October 26, 10am to 12pm

> From age 7

German :

Workshop zur Einführung in die Töpferei in einer kleinen Gruppe (6 Personen) in einer wohlwollenden und entspannten Atmosphäre:

– Workshop Tasse und Schale: Samstag, 18. Oktober, 10.30 bis 12.30 Uhr und Mittwoch, 22. Oktober, 16.30 bis 18.30 Uhr

– Workshop Teller auf der Platte: Sonntag, 26. Oktober, 10.00 bis 12.00 Uhr

> Ab 7 Jahren

Italiano :

Laboratorio introduttivo di ceramica per piccoli gruppi (6 persone) in un’atmosfera amichevole e rilassata:

– Laboratorio di tazze e ciotole: sabato 18 ottobre, dalle 10.30 alle 12.30 e mercoledì 22 ottobre, dalle 16.30 alle 18.30

– Laboratorio di piatti: domenica 26 ottobre, dalle 10.00 alle 12.00

> Dai 7 anni in su

Espanol :

Taller de iniciación a la alfarería para grupos reducidos (6 personas) en un ambiente agradable y distendido:

– Taller de tazas y cuencos: sábado 18 de octubre, de 10.30 a 12.30 h. y miércoles 22 de octubre, de 16.30 a 18.30 h

– Taller de platos: domingo 26 de octubre, de 10.00 a 12.00 h

> A partir de 7 años

