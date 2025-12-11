Aimons-nous ? MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs PARIS

Le collectif La Dernière Heure questionne les points de tension entre les pratiques amoureuses, affectives et sexuelles qui se développent parmi les jeunes générations. Découvrez ce portrait d’une jeunesse queer en recherche de repères parmi les normes traditionnelles qui leur sont inculquées, naviguant dans un monde au bord d’un dangereux basculement.

LE COLLECTIF LA DERNIÈRE HEURE

Officiellement

constitué en association en 2025, le Collectif théâtral La Dernière

Heure rassemble autour de Joe Melki, une dizaine d’étudiant·es de

plusieurs universités parisiennes développant, depuis 2022, une activité

théâtrale en prise avec des sujets socio-politiques puisés dans

l’actualité la plus directe. Notamment avec leur premier spectacle Le soleil continuera de se lever qui interrogeait, les mécanismes de la radicalisation religieuse chez certains jeunes homosexuels dans des contextes de guerre.

Puis un second spectacle FRAICHE – Fresque Révolutionnaire Anti-Inflation, Corruption, Humiliation (et Explosions) évoquant les braquages de banques au Liban par des clients touchés par la crise économique. Le texte de FRAICHE est publié au cœur du recueil Prémices#4 aux éditions Domens. L’année dernière, le collectif met en scène Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce, en cherchant à y explorer l’homophobie nourrie de mépris social sous-jacent. Aimons-nous ? est leur quatrième création.

Maison des Pratiques Artistiques Amateurs La MPAA est un établissement culturel de la Ville de Paris qui a pour

mission d’accueillir, de valoriser en encourager les pratiques

artistiques en amateur, notamment dans le domaine du spectacle vivant à

l’échelle de Paris et du Grand Paris.

Pour découvrir nos offres et notre programmation, rendez-vous sur notre site mpaa.fr et nos réseaux sociaux.

Le collectif La Dernière Heure questionne les points de tension entre les pratiques amoureuses, affectives et sexuelles qui se développent parmi les jeunes générations.

Le samedi 31 janvier 2026

de 19h30 à 21h45

payant

Billetterie complice : 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 € au choix (placement libre)

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-31T20:30:00+01:00

fin : 2026-01-31T22:45:00+01:00

Date(s) : 2026-01-31T19:30:00+02:00_2026-01-31T21:45:00+02:00

MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 4 rue Félibien 75006 PARIS

+33146346858 saint-germain@mpaa.fr https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs