Aimons-nous vivants Montargis

Aimons-nous vivants

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 19:00:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

L’amour c’est comme le Wifi, ça rame parfois mais on ne peut pas s’en passer. François aime Ju-lie. Julie aime François. Pour leur 10 ans de mariage, ils ont tout prévu un sublime week-end à la campagne loin des enfants, de la ville et des réseaux sociaux. L’heure des surprises arrive Fran-çois offre alors à Julie un cadeau qui va tout faire basculer une application qui permet de con-naître son avenir. Présenté par À tes souhaits productions. .

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 00 87

English :

Let’s love each other alive

