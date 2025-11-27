Ainay fête les enfants Ainay-le-Vieil
Ainay fête les enfants Ainay-le-Vieil dimanche 5 avril 2026.
Rue du Château Ainay-le-Vieil
Dimanche 2026-04-05 14:00:00
2026-04-05 18:00:00
2026-04-05
De nombreuses animations pour petits et grands.
Le château d’Ainay-le-Vieil célèbre la famille et propose un programme spécial à découvrir tous ensemble chasse au trésor, ateliers de cirque et de jeux anciens, magie des contes théâtralisés, baptême équestre et promenade à poney autour du château.
Parents, enfants, grands-parents sont invités à passer une journée familiale, amusante et festive. .
Rue du Château Ainay-le-Vieil 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 63 36 14 accueil@chateau-ainaylevieil.fr
English :
Numerous animations for young and old.
