Ainay fête les enfants Ainay-le-Vieil

Ainay fête les enfants

Rue du Château Ainay-le-Vieil Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-05 14:00:00

fin : 2026-04-05 18:00:00

Date(s) :

2026-04-05

De nombreuses animations pour petits et grands.

Le château d’Ainay-le-Vieil célèbre la famille et propose un programme spécial à découvrir tous ensemble chasse au trésor, ateliers de cirque et de jeux anciens, magie des contes théâtralisés, baptême équestre et promenade à poney autour du château.

Parents, enfants, grands-parents sont invités à passer une journée familiale, amusante et festive. .

Rue du Château Ainay-le-Vieil 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 63 36 14 accueil@chateau-ainaylevieil.fr

English :

Numerous animations for young and old.

