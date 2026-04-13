« Ainsi Parle Zarathoustra »- Cabaret Philo avec la Cie Bleu202, Le [K]Rabo, Putanges-le-Lac
« Ainsi Parle Zarathoustra »- Cabaret Philo avec la Cie Bleu202, Le [K]Rabo, Putanges-le-Lac vendredi 24 avril 2026.
« Ainsi Parle Zarathoustra »- Cabaret Philo avec la Cie Bleu202 Vendredi 24 avril, 20h30 Le [K]Rabo Orne
Prix Libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-24T20:30:00+02:00 – 2026-04-24T22:00:00+02:00
Fin : 2026-04-24T20:30:00+02:00 – 2026-04-24T22:00:00+02:00
Le [K]Rabo 2 rue de la Pommeraie, Rabodanges Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie
Cabaret en même temps qu’une conférence de philo. Avec de la musique live, du chant, de la conférence, du dessin animé sur rétroprojecteur en live, du burlesque, du sérieux et beaucoup d’humour.
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