Ainsi soit-il – Spectacle au Festival du Saule Festival du Saule – Théâtre et arts vivants au port de l’Arsenal à Bastille Paris

Ainsi soit-il – Spectacle au Festival du Saule Dimanche 21 septembre, 11h00 Festival du Saule – Théâtre et arts vivants au port de l’Arsenal à Bastille

En plein air, entrée libre.

Début : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:10:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:10:00

(1H15) Théâtre

Collectif Juste au cas où

Texte : Nathan Aznar

Mise en scène : Manon Garnier

Comédien.nes : Alice Streiff, Clémentine Larcher, Gabriel Peyrache et Nathan Aznar

Accessoiriste : Gaëtan Le Guernic

Un studio d’enregistrement, quatre personnages, quatre ami.es mais plus pour longtemps, au seuil d’une lutte à mort. Quand ça commence c’est déjà fini : parce qu’Ainsi soit-il ne dure qu’un instant, qui s’étire et se dilate. C’est la dissection d’un départ, le récit d’une rupture amicale, l’explosion de quatre êtres enfermés dans un studio qui devient successivement une salle de répétition, une arène, un ring de boxe, une prison, une chapelle, un karaoké room, et entre les quatre murs desquels vont se vomir toutes les passions crasses d’une fin de relation. Il s’agit de parler d’amitié comme d’amour, sans ce sentiment naïf de confort et d’éternité, de ces fins qui, aussi, ont droit à la violence, la trahison, la douleur.

À découvrir pendant le Festival du saule !

Festival du Saule – Théâtre et arts vivants au port de l'Arsenal à Bastille 67 boulevard de la Bastille 75012 Paris Paris 75012 Quartier des Quinze-Vingts Île-de-France https://www.atea.info/ Festival de théâtre et d'arts vivants organisé chaque année en septembre au port de l'Arsenal à Paris.

Après avoir emprunté le nouveau grand escalier de la Bastille, être passé devant les bateaux Henri IV, Arletty ou Sysley, juste là entre le Saule pleureur et les gradins emblématiques du jardin, une scène apparaît au milieu des pavés historiques du quai.

Entrée libre. Métro Bastille (Ligne 1, 5 et 8) Bus 76

© louhacquetdelepine