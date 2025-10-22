»Ainsi Vala la vie » histoire d’en rire Maison de Pays Nyons

»Ainsi Vala la vie » histoire d'en rire Maison de Pays Nyons mercredi 22 octobre 2025.

»Ainsi Vala la vie » histoire d’en rire

Maison de Pays 128 Promenade de la Digue Nyons Drôme

Début : 2025-10-22 16:00:00

Dans le cadre de la Semaine Bleue, des Semaines d’informations Santé Mentale BIEN DANS MON CORPS, BIEN DANS MA TÊTE, ÇA CHANGE MA VIE

Spectacles avec une quinzaine d’acteurs, deux marionnettes et un musicien.

Mise en scène de Lavinia Centrone.

Maison de Pays 128 Promenade de la Digue Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 83 92 04 pairaidance-oasis26@proton.me

English :

As part of Semaine Bleue, the Semaine d’informations Santé Mentale: « BIEN DANS MON CORPS, BIEN DANS MA TÊTE, ÇA CHANGE MA VIE » (WELL IN MY BODY, WELL IN MY HEAD, THAT CHANGES MY LIFE)

Performances by fifteen actors, two puppets and a musician.

Directed by Lavinia Centrone.

German :

Im Rahmen der Blauen Woche, der Informationswochen zur geistigen Gesundheit: « BIEN DANS MON CORPS, BIEN DANS MA TÊTE, ÇA CHANGE MA VIE » (Gut in meinem Körper, gut in meinem Kopf, verändert mein Leben)

Aufführungen mit etwa 15 Schauspielern, zwei Marionetten und einem Musiker.

Regie: Lavinia Centrone.

Italiano :

Nell’ambito della Semaine Bleue e delle Settimane di informazione sulla salute mentale: « BIEN DANS MON CORPS, BIEN DANS MA TÊTE, ÇA CHANGE MA VIE » (« BENE NEL MIO CORPO, BENE NELLA MIA TESTA, CHE CAMBIA LA MIA VITA »)

Spettacolo con quindici attori, due pupazzi e un musicista.

Regia di Lavinia Centrone.

Espanol :

En el marco de la Semaine Bleue y de las Semanas de Información sobre Salud Mental: « BIEN DANS MON CORPS, BIEN DANS MA TÊTE, ÇA CHANGE MA VIE » (« BIEN EN MI CUERPO, BIEN EN MI CABEZA, ESO CAMBIA MI VIDA »)

Espectáculo con quince actores, dos marionetas y un músico.

Dirigido por Lavinia Centrone.

