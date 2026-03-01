Aïoli des Cendres Rue du 8 mai 1945 Alleins
Aïoli des Cendres
Dimanche 8 mars 2026 à partir de 12h. Rue du 8 mai 1945 Le Bastidon Alleins Bouches-du-Rhône
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Début : 2026-03-08 12:00:00
fin : 2026-03-08
2026-03-08
L’association alleinsoise Aïoli e Tradicioun organise son traditionnel Aïoli des Cendres !
L’occasion pour tous de se retrouver autour de la table pour un moment de partage et de convivialité.
Cette année, l’après-midi sera dansant grâce à l’animation musicale en place !
Au menu
Apéritif
Aïoli
Dessert
Vin
Café
Oreillettes .
Rue du 8 mai 1945 Le Bastidon Alleins 13980 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 57 38 01 cardona.regine@neuf.fr
English :
Come to enjoy the traditional Aioli eaten for the Ash Wednesday.
