Aïoli des Cendres Rue du 8 mai 1945 Alleins

Aïoli des Cendres

Dimanche 8 mars 2026 à partir de 12h. Rue du 8 mai 1945 Le Bastidon Alleins Bouches-du-Rhône

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

L’association alleinsoise Aïoli e Tradicioun organise son traditionnel Aïoli des Cendres !

L’occasion pour tous de se retrouver autour de la table pour un moment de partage et de convivialité.

Cette année, l’après-midi sera dansant grâce à l’animation musicale en place !



Au menu

Apéritif

Aïoli

Dessert

Vin

Café

Oreillettes .

Rue du 8 mai 1945 Le Bastidon Alleins 13980 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 57 38 01 cardona.regine@neuf.fr

English :

Come to enjoy the traditional Aioli eaten for the Ash Wednesday.

