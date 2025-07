Aïoli traditionnel des fêtes d’Istres Centre-ville d’Istres Istres

Dimanche 3 août 2025 à partir de 12h. Centre-ville d’Istres 1 Allées Jean Jaurès Istres Bouches-du-Rhône

Aïoli complet réalisé dans la pure tradition provençale avec animation musicale de l’association Accordéon guinguette

Inscription obligatoire à l’office de Tourisme .

Centre-ville d’Istres 1 Allées Jean Jaurès Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00

English :

Traditional Aïoli dancing with musical entertainment during the Istres festivities on the allées Jean-Jaurès.

German :

Vollständige Aioli nach provenzalischer Tradition mit musikalischer Unterhaltung durch den Verein « Accordéon guinguette »

Italiano :

Aïoli preparati nella pura tradizione provenzale con intrattenimento musicale a cura dell’associazione « Accordéon guinguette »

Espanol :

Baile tradicional Aïoli con animación musical durante las fiestas de Istres en las Allées Jean-Jaurès.

