Orgères

Air de danse d’Europe et d’Amérique

Eglise Saint-Georges Orgères Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 18:00:00

fin : 2026-07-11 19:15:00

Date(s) :

2026-07-11

L’ensemble Orphée propose des airs de danse de plusieurs pays d’Europe (Allemagne, France, Irlande, Ecosse) et d’Amérique du Sud.

A la fin du concert il est proposé d’échanger avec les musiciens autour d’un verre de cidre. .

Eglise Saint-Georges Orgères 61230 Orne Normandie +33 6 08 45 00 67 kammerer.harpe@gmail.com

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English : Air de danse d’Europe et d’Amérique

L’événement Air de danse d’Europe et d’Amérique Orgères a été mis à jour le 2026-04-07 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault