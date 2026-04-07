Air de danse d’Europe et d’Amérique Orgères
Air de danse d’Europe et d’Amérique Orgères samedi 11 juillet 2026.
Orgères
Air de danse d’Europe et d’Amérique
Eglise Saint-Georges Orgères Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 18:00:00
fin : 2026-07-11 19:15:00
Date(s) :
2026-07-11
L’ensemble Orphée propose des airs de danse de plusieurs pays d’Europe (Allemagne, France, Irlande, Ecosse) et d’Amérique du Sud.
A la fin du concert il est proposé d’échanger avec les musiciens autour d’un verre de cidre. .
Eglise Saint-Georges Orgères 61230 Orne Normandie +33 6 08 45 00 67 kammerer.harpe@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Air de danse d’Europe et d’Amérique
L’événement Air de danse d’Europe et d’Amérique Orgères a été mis à jour le 2026-04-07 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault
À voir aussi à Orgères (Orne)
- Orgères La balade de Pouez Orgères Ille-et-Vilaine 1 mai 2026
- Randonnée à Orgères Orgères 14 juin 2026