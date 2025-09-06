Air Legend 2025 Aerodrome Melun-Villaroche Montereau-sur-le-Jard

Air Legend 2025 Aerodrome Melun-Villaroche Montereau-sur-le-Jard samedi 6 septembre 2025.

Air Legend 2025 Aerodrome Melun-Villaroche Montereau-sur-le-Jard 6 et 7 septembre sur inscription

Air Legend 2025 avec l’IPSA, école d’ingénieurs de l’air et de l’espace

Retrouvez l’IPSA comme chaque année au Meetin aérien Air Legend, un événement incontournable du monde aéronautique, organisé depuis 2018 à l’aérodrome de Melun-Villaroche. Il s’est imposé comme l’un des meetings les plus prestigieux en Europe, réunissant avions de légende, pilotes d’exception et passionnés d’aviation.

À propos de l’IPSA

Depuis plus de 60 ans, l’IPSA forme les ingénieurs de demain dans les domaines de l’air, de l’espace et des nouvelles mobilités. Aujourd’hui, les technologies aéronautiques et spatiales s’étendent bien au-delà des cieux, avec des applications sur terre, sur et sous l’eau. Répartie sur trois sites d’excellence à Paris, Toulouse et Lyon, l’IPSA propose un parcours d’ingénieur en 5 ans, un Bachelor en 3 ans, ainsi que des formations spécifiques telles que le MSc Aerospace Propulsion, le MSc Aéro IA & Cyber, et le MBA Ingénieur d’affaires en aéronautique et spatial en partenariat avec l’ISG. Avec une pédagogie résolument tournée vers l’international et en phase avec les besoins des entreprises du secteur, l’IPSA bénéficie de solides partenariats avec les acteurs civils et militaires de l’industrie. En connexion directe avec les décideurs et experts du domaine, nos étudiants sont prêts à transformer leur passion en carrière. L’IPSA recrute pour la formation ingénieurs en post-bac via le Concours Advance le qui donne accès à 4 grandes écoles d’ingénieurs réparties sur 13 campus à travers la France.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-06T09:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-07T18:00:00.000+02:00

1

https://www.ipsa.fr/admissions/agenda/

Aerodrome Melun-Villaroche Aerodrome Melun-Villaroche 77950 Montereau-sur-le-Jard Montereau-sur-le-Jard 77950 Seine-et-Marne