AIR PAQUES Auxerrexpo Auxerre

AIR PAQUES

Auxerrexpo 1 Rue des Plaines de l’Yonne Auxerre Yonne

Tarif : 8 – 8 – 9.5 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-13

Venez profiter de nombreuses attractions sur 5000m² pour vous défouler dans des structures gonflables géantes.

Parcours, labyrinthe, parcours jungle, parcours western, parcours aventure, babyfoot humain, toboggans, toboggan cactus, combats de sumos châteaux gonflables géants avec de nouvelles structures.

1000m² dédiés aux enfants de moins de 5 ans. .

Auxerrexpo 1 Rue des Plaines de l’Yonne Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : AIR PAQUES

L’événement AIR PAQUES Auxerre a été mis à jour le 2026-03-13 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)