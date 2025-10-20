Air Parc Auxerrexpo Auxerre

Air Parc Auxerrexpo Auxerre lundi 20 octobre 2025.

Auxerrexpo 1 Rue des Plaines de l’Yonne Auxerre Yonne

Début : 2025-10-20

fin : 2025-11-02

2025-10-20

Venez profiter de nombreuses attractions sur 5000m² pour vous défouler dans des structures gonflables géantes. Montagne soleil, parcours jungle, parcours western, parcours aventure, babyfoot humain, toboggan double glisse, toboggan cactus, taureau fou, châteaux gonflables géants avec de nouvelles structures. 1000m² dédiés aux enfants de moins de 5 ans. .

Auxerrexpo 1 Rue des Plaines de l’Yonne Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

