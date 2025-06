Air -Spectacle et atelier plaine de Bellevue SAINTES Saintes 5 juillet 2025 20:30

Air -Spectacle et atelier Samedi 5 juillet, 20h30 plaine de Bellevue SAINTES Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-05T20:30:00 – 2025-07-05T21:00:00

Fin : 2025-07-05T20:30:00 – 2025-07-05T21:00:00

AIR – Un spectacle tout-terrain à hauteur d’oiseau.

Pourquoi la nature meurt-elle chaque hiver pour renaître au printemps ?

C’est autour de cette question que s’ouvre « AIR », la nouvelle création de Gary Nadeau.

Le spectacle mêle théâtre, musique et dessin dans une forme légère et mobile, pensée pour tous les terrains. Le public est invité à suivre un personnage singulier : un spécialiste du vivant, passionné et un peu décalé, qui nous guide à travers un abécédaire de la nature, fait de souvenirs, de sensations et de découvertes.

Le spectacle s’installe dans un espace un peu bricolé, entre bureau de terrain et atelier de naturaliste. Des photos d’oiseaux accrochées au mur. Une lampe, un vieux globe terrestre, quelques carnets griffonnés. Il arrive. Observe. Nous observe.

Il parle d’un rouge-gorge croisé au petit matin, de la migration des hirondelles, du vol du chardonneret. Parfois, il devient lui-même oiseau.Il évoque les noms oubliés, les chants qui se perdent, les écosystèmes fragiles.

Mais toujours avec douceur, légèreté et humour.

plaine de Bellevue SAINTES rue des catives Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 0603856954 plaine espace exterieur parking

AIR – Un spectacle tout-terrain à hauteur d’oiseau.

©Le Grenier alterné