AIRBAG LESOIR – LE BACKSTAGE BY THE MILL Paris

AIRBAG LESOIR Début : 2025-12-06 à 19:00. Tarif : – euros.

GARMONBOZIA PRÉSENTE : AIRBAG LESOIRAIRBAG est considéré comme l’un des groupes majeurs de la scène prog norvégienne de ces dernières décennies. Leurs six albums, acclamés par la critique, révèlent un groupe qui mélange avec brio divers styles musicaux et sons, offrant une expérience d’écoute narrative intense. AIRBAG viendra enfin fouler les planches françaises fin 2025, avec le support des néerlandais de LESOIR, afin de défendre leur sixième album, The Century of the Self, sorti chez Karisma Records à l’été 2024.

LE BACKSTAGE BY THE MILL 92 BOULEVARD DE CLICHY 75018 Paris 75