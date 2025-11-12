7 SCENES DE MENAGE – SALLE PAUL FORT Nantes

7 SCENES DE MENAGE – SALLE PAUL FORT Nantes samedi 11 octobre 2025.

7 SCENES DE MENAGE Début : 2025-10-11 à 18:00. Tarif : – euros.

SMARTARTECH PRÉSENTE : 7 SCENES DE MENAGE NANTESSept scènes de ménageLa nouvelle comédie d’Alil Vardar, c’est une bombe !Ils se rencontrent sur une appli réservée au plus de 50 ans…Ils démarrent une deuxième vie.Chacun d’entre eux a ses bagages émotionnels, ses angoisses et ses habitudes… Mais avec Vardar on n’en pleure jamais on en rit tout le temps !Nous avons tous deux vie, la deuxième commence quand on a compris qu’on en a qu’une seule !Collaboration artistique Thomas Gaudin.Auteur : Alil VardarArtistes : Alil Vardar, Rebecca HamptonMetteur en scène : Alil Vardar

SALLE PAUL FORT 9 RUE BASSE-PORTE 44000 Nantes 44