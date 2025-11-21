Airbus Defence & Space – Défense et open innovation Airbus D&S Metapole Élancourt
Airbus Defence & Space – Défense et open innovation Airbus D&S Metapole Élancourt vendredi 21 novembre 2025.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-21T08:00:00 – 2025-11-21T14:30:00
Fin : 2025-11-21T08:00:00 – 2025-11-21T14:30:00
Présentation des métiers d’Airbus Defence & Space aux élèves invités.
Visite du site par groupes
Rencontres de startup partenaires
Echanges avec les officiels présents
Airbus D&S Metapole 1 bd Jean Moulin 78990 Elancourt Élancourt 78990 La Clef de Saint-Pierre Yvelines Île-de-France
Visite du site d’Elancourt ouverte à des établissements partenaires defense innovation