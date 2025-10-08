Aire de jeunesse(s) #5 L’exposition Stereoptik Château-Gontier-sur-Mayenne

Le Carré + Médiathèque Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Début : 2025-10-08

fin : 2025-10-24

Trouvailles graphiques et musicales !

Une exposition à la découverte des coulisses des fabricants d’Histoires…

Cette exposition rassemble installations et œuvres créées par Romain Bermond et Jean-Baptiste Maillet de la compagnie Stereoptik pour leurs différents spectacles depuis 2009.

Une occasion unique de découvrir leur univers artistique et les multiples phases de recherche qui conduisent le duo à ses trouvailles graphiques et musicales. Cheminant dans la création de chacun des spectacles de la compagnie, de sa conception à sa réalisation, c’est une plongée dans la matière qui les nourrit et qui compose la poésie de leurs univers.

L’exposition est répartie dans deux lieux Le Carré et la médiathèque.

Les autres rendez-vous avec Stereoptik

Vendredi 24 octobre à 15h à la médiathèque Atelier créatif pour les enfants

Vendredi 24 octobre à 20h au théâtre des Ursulines spectacle Antichambre. Plus d’infos sur www.le-carre.org

Une exposition programmée dans le cadre du temps fort “aire de jeunesse(s)” organisé par Le Carré

Exposition visible au Carré

Du 8 au 19 octobre du mercredi au dimanche de 14h à 19h

Du 20 au 24 octobre de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h30 (22h le 24/10)

Exposition visible à la Médiathèque

Mardi, mercredi, vendredi de 15h à 19h

Jeudi et samedi de 10h à 18h .

Le Carré + Médiathèque Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 21 52

