AIRE SINGING ET AVANTI CHANTENT A POUILLON Pouillon dimanche 8 mars 2026.
EGLISE SAINT MARTIN DE POUILLON Pouillon Landes
Tarif : 12 – 12 – EUR
Début : 2026-03-08
fin : 2026-03-08
2026-03-08
CONCERT EN DEUX PARTIES
GROUPE AVENTI UNE 10ENE DE CHORISTES QUI CHANTENT A CAPELLA
LE GROUPE AIRE SINGING d’AIRE SUR L’ADOUR, ENVIRON 75 CHORISTES, CHANSONS FRANCAISES
EGLISE SAINT MARTIN DE POUILLON Pouillon 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 36 17 42 patriciaverbecq@yahoo.fr
English : AIRE SINGING ET AVANTI CHANTENT A POUILLON
CONCERT IN TWO PARTS
GROUPE AVENTI 10 CHORISTERS SINGING A CAPELLA
LE GROUPE AIRE SINGING d’AIRE SUR L’ADOUR, APPROXIMATELY 75 CHORISTS, FRENCH SONGS
