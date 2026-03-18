Aire trail

Départ: Stade François Farré Aire-sur-l’Adour Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Prêts à relever le défi ?

Le 12 avril 2026, venez vivre une expérience trail unique à Aire sur l’Adour avec l’Aire Trail Course Nature organisé par l’Avenir Aturin Athlétisme.

Entre chemins nature, paysages landais et ambiance conviviale, tout est réuni pour passer un moment sportif et convivial !

Que vous soyez traileur confirmé, coureur occasionnel ou simplement à la recherche d’un nouveau défi, l’Aire Trail vous attend.

Départ Stade François Farré Aire sur l’Adour

Réservez votre dossard et rejoignez l’aventure !

Inscriptions https://pyreneeschrono.fr/evenement/aire-trail/

Faire ton PPS https://pps.athle.fr .

Départ: Stade François Farré Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Aire trail

L’événement Aire trail Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-03-13 par Tourisme Aire Eugénie