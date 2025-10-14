AIRELLE BESSON & LIONEL SUAREZ SALLE NOUGARO Toulouse
AIRELLE BESSON & LIONEL SUAREZ SALLE NOUGARO Toulouse mardi 14 octobre 2025.
AIRELLE BESSON & LIONEL SUAREZ
SALLE NOUGARO 20 Chemin de Garric Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 17.8 – 17.8 – 19.8 EUR
17.8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-14 20:30:00
fin : 2025-10-14 21:45:00
Date(s) :
2025-10-14
Un duo intimiste où chaque note raconte, improvise, respire. Entre la trompette explosive d’Airelle Besson et l’accordéon coloré de Lionel Suarez, s’invente un dialogue d’une grande sensibilité.
Jazz, poésie, improvisations complices leur musique navigue entre envolées et murmures, entre éclats et délicatesse.
Ce récital généreux, porté par une complicité rare et une émotion palpable, nous invite à un moment suspendu.
Une expérience musicale rare, à vivre, tout simplement. 17.8 .
SALLE NOUGARO 20 Chemin de Garric Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie
English :
An intimate duo where every note tells, improvises and breathes. Airelle Besson?s explosive trumpet and Lionel Suarez?s colorful accordion create a dialogue of great sensitivity.
German :
Ein intimes Duo, in dem jede Note erzählt, improvisiert und atmet. Zwischen der explosiven Trompete von Airelle Besson und dem farbenfrohen Akkordeon von Lionel Suarez entspinnt sich ein Dialog von großer Sensibilität.
Italiano :
Un duo intimo dove ogni nota racconta una storia, improvvisa e respira. L’esplosiva tromba di Airelle Besson e la colorata fisarmonica di Lionel Suarez creano un dialogo di grande sensibilità.
Espanol :
Un dúo íntimo donde cada nota cuenta una historia, improvisa y respira. La explosiva trompeta de Airelle Besson y el colorido acordeón de Lionel Suárez crean un diálogo de gran sensibilidad.
L’événement AIRELLE BESSON & LIONEL SUAREZ Toulouse a été mis à jour le 2025-09-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE