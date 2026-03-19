Airelle Besson Trio – Concert chansigné – Saison Pannonica Salle Paul Fort Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-29 21:00 –

Gratuit : non 10 € à 22 € en prévente : Plein : 22 € / Réduit : 20 € / Petit Chat Fidèle : 18 € / Très Réduit : 10 €L’achat sur place le soir du concert est majoré de 2€ Billetteries :En ligne sur pannonica.comÀ la billetterie du Pannonica/Salle Paul Fort, 9 rue Basse Porte à Nantes (mardi au vendredi de 14h à 18h) Tout public

Concert chansigné La trompettiste et compositrice Airelle Besson s’associe au pianiste Sebastian Sternal et au batteur Jonas Burgwinkel, deux brillants musiciens de la prolifique scène de Cologne – pour former un trio insolite, sans contrebasse, joyeusement ancré.Formes brèves, esprit ludique, le même sens de l’élégance et du plaisir de l’écoute. L‘implicite est palpable, la rythmique puissante et envoûtante : telle une transe, leur musique transporte. Pour cette soirée, le trio devient quartet, rejoint par une comédienne sourde, Clémence Colin, qui « raconte » le concert en langue des signes française. Car au-delà du son, la musique donne à voir des images, des sentiments à ressentir. La chansigneuse interprète ainsi la musique, ressentie par les vibrations à destination de ceux qui, personnes sourdes et malentendantes, écoutent avec leurs corps. Airelle Besson : trompette / Clémence Colin : chansigné / Sebastian Sternal : piano, Fendes Rhodes / Jonas Burgwinke : batterie Ouverture des portes à 20h30 – Concert à 21h Le soir de ce concert, un accueil en LSF sera assuré par l’association Nantes LSF. Des gilets subpac sont disponibles sur réservation à action-culturelle@pannonica.com

Salle Paul Fort Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 72 10 10 https://www.pannonica.com/



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