Airelle Besson Trio – Concert chansigné – Saison Pannonica, Salle Paul Fort Nantes, Nantes

Airelle Besson Trio – Concert chansigné – Saison Pannonica Mercredi 29 avril, 21h00 Salle Paul Fort Nantes Loire-Atlantique

10 € à 22 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-29T21:00:00+02:00 – 2026-04-29T22:30:00+02:00

Fin : 2026-04-29T21:00:00+02:00 – 2026-04-29T22:30:00+02:00

Concert chansigné

La trompettiste et compositrice Airelle Besson s’associe au pianiste Sebastian Sternal et au batteur Jonas Burgwinkel, deux brillants musiciens de la prolifique scène de Cologne – pour former un trio insolite, sans contrebasse, joyeusement ancré.

Formes brèves, esprit ludique, le même sens de l’élégance et du plaisir de l’écoute. L‘implicite est palpable, la rythmique puissante et envoûtante : telle une transe, leur musique transporte.

Pour cette soirée, le trio devient quartet, rejoint par une comédienne sourde, Clémence Colin, qui « raconte » le concert en langue des signes française. Car au-delà du son, la musique donne à voir des images, des sentiments à ressentir. La chansigneuse interprète ainsi la musique, ressentie par les vibrations à destination de ceux qui, personnes sourdes et malentendantes, écoutent avec leurs corps.

Airelle Besson : trompette / Clémence Colin : chansigné / Sebastian Sternal : piano, Fendes Rhodes / Jonas Burgwinke : batterie

Ouverture des portes à 20h30 – Concert à 21h

Le soir de ce concert, un accueil en LSF sera assuré par l’association Nantes LSF. Des gilets subpac sont disponibles sur réservation à action-culturelle@pannonica.com

Salle Paul Fort Nantes 9 Rue Basse Porte, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.pannonica.com/ »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@pannonica.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 51 72 10 10 »}] [{« link »: « mailto:action-culturelle@pannonica.com »}]

Concert Pannonica

Airelle Besson Trio © Sylvain Gripoix