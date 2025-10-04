Airelle célèbre ses 40 ans avec une grande journée dédiée à l’entrepreneuriat corrézien 155 route de Lagraulière Saint-Germain-les-Vergnes

Au programme

Village des créateur·rices Rencontrez celles et ceux qui entreprennent, innovent et font vivre nos territoires à travers leurs projets et savoir-faire.

Animations tout au long de la journée Ateliers 11 h / Mon déclic entrepreneurial 14 h Cercle des échecs utiles 16 h Les clés pour gérer le stress

Restauration et buvette

Notre four à pain sera en action pour vous régaler avec de délicieuses pizzas (option végé), avec boissons et autres petites restaurations. .

