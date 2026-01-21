Airelles Besson | Lionel Suarez Concert Millau en Jazz

Théâtre de la Maison du Peuple Millau Aveyron

Jeudi 2026-02-06

2026-02-06

2026-02-06

Duo Airelle Besson & Lionel SuarezVendredi 6 février | 20H30 | Théâtre de la Maison du Peuple, Millau

Alchimie idéale entre trompette et accordéon

Airelle Besson, trompettiste jazz et compositrice, affiche un parcours impressionnant et rayonne sur les scènes européennes avec son jeu virtuose et ses sonorités éclatantes. Lionel Suarez, accordéoniste, natif de Bertholène, a enregistré avec Zebda et Nougaro, formé un tandem avec André Minvielle, exploré toutes les facettes musicales de son instrument.

En duo pour le plus grand plaisir des oreilles, les deux musiciens proposent un concert où tendresse, esprit dansant et jeu complice caractérisent leurs compositions et improvisations.

Concert proposé en co-accueil avec le Théâtre de la Maison du Peuple.

Lionel Suarez Accordéon

Airelle Besson Trompette 15 .

Théâtre de la Maison du Peuple Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 60 82 47 info@millaujazz.fr

